Denizli’de 2025 Bayram Namazı Saati Ne?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı’nın heyecanı ve manevi hazırlıkları başladı. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında büyük bir yere sahip. Bu özel ibadeti cemaatle birlikte camilerde yerine getirmek isteyen Denizli’deki vatandaşlar, “Denizli’de 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularının cevabını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı vakitlerini şehir bazında resmi olarak açıkladı. Peki, Denizli için Ramazan Bayramı namazı önemli detayları neler?

30 MART 2025 TARİHİ VE NAMAZ SAATİ

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, ülke genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak, saatlerin değişiklik gösterebileceği için her il için özel olarak belirlenen namaz saatlerine dikkat etmek gerekiyor.

DENİZLİ’DE BAYRAM NAMAZI ZAMANI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki tüm iller için bayram namazı saatlerini duyurdu. Denizli’de bayram namazı saat 07:22’de eda edilecek. Denizli’deki bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.