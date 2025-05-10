Denizli’de 22 Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Operasyonlarında Gözaltılar

Denizli merkezi 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 22 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Yapılan aramalar sonucunda 45 parça halinde toplam 1 kilo 197 gram metamfetamin ve 5 parça halinde 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai bulundu. Ayrıca, 16 adet ecza hap maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütücü ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 11 bin TL nakit para da confiscate edildi.

Gözaltı Süreci ve Tutuklamalar

Operasyonun ardından gözaltına alınan 22 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 21 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Adli makama sevk edilen 21 kişinin 19’u tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.