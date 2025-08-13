Haberler

Denizli’de 9 yaşında çocuk hayatını kaybetti

KAZA HANGİ ŞARTLARDA GERÇEKLEŞTİ?

Denizli’de gerçekleşen üzücü bir olayda, 9 yaşındaki bir çocuk, babasının kullandığı aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kaza, Denizli’nin Serinhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi’nde, Denizli-Antalya karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Denizli yönünde seyir eden 07 ARK 290 plakalı Tofaş marka otomobili kullanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yolda savrulmaya başladı.

ÖLÜMÜCÜL TAKLA ATMA

Araç bir süre kontrolden sonra takla attı. Takla atan otomobilin camından fırlayan 9 yaşındaki M.D., yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, camdan fırlayan çocuğa ve takla atan araçta sıkışan babaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki M.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Küçük M.D.’nin bedeni, detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

