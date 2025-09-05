Denizli’de AB Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

DENİZLİ’DE YENİ ULAŞIM PROJESİ TANITILDI

Denizli’de, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Denizli’de Toplu Ulaşım Akıllanıyor Projesi” kapsamında bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, kentteki ziyaretleri çerçevesinde Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında bularak, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen tanıtım etkinliğine katılan Vilcinskas, burada yaptığı konuşmada, “Denizli’nin harika bir pozisyonda yerel inisiyatiflerle birlikte AB’nin desteklediği bir şehir olduğunu ve burada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu” belirtti.

YENİ TEKNOLOJİLERLE ULAŞIMIN DÖNÜM NOKTASI

Vilcinskas, yeni kullanılacak otobüslerde yolcu verilerinin ve yolcuların hedeflerine ulaşma sürelerinin kayıt altına alınacağını anlatarak, “Denizli’de ikamet eden insanlar için çok verimli ve ulaşılabilir bir toplu taşımayı hedefliyoruz” diye ekledi. Projeyle birlikte herkesin hareketliliğini artırmak istediklerini dile getiren Vilcinskas, “Önümüzdeki Kentsel Hareketlilik Haftası’nda, insanların daha fazla yürümesi, bisiklete binmesi lazım. Belediye başkanıyla bu anlamda iyi bir işbirliği içerisindeyiz. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da işbirliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımayı ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu ise AB’nin, şehrin ulaşım sisteminin dönüşümüne önemli katkı sağladığını ifade etti. Kentte akıllı duraklar ve ulaşımdaki teknolojilerin geliştirilmesi üzerine büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Şehirde yaşayan insanların toplu ulaşım, yürümeyi ve bisiklet kullanmayı önceleyen bir ulaşım prensibini edindirmek istiyoruz. Bu işbirliği sayesinde daha az karbon salımı ve doğanın daha az kirletildiği bir sürece doğru yeni bir yolculuğa başladık.” dedi.

PROJE DETAYLARI VE BEKLENTİLER

Proje, belediye envanterindeki 258 otobüs ile bluetooth antenleri, ekranlar ve büyükşehir belediyesi trafik kontrol merkezi ile iletişim kuracak konum belirleme ekipmanlarıyla donatıldı. Ayrıca, 85 otobüs durağı, yolcuların seyahatlerini daha iyi planlamasına yardımcı olacak yolcu bilgilendirme sistemleriyle güncellendi. Bu veriler, güzergah ve sefer saatlerini optimize etmek, güvenliği sağlamak, yakıt tüketimi ve emisyonları azaltmak ve yolcu deneyimini geliştirmek için kullanılacak.