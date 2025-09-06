Denizli’de Abartılı Egzozla Yakalandı

DENİZLİ’DE ABARTILI EGZOZLA SÜRÜCÜYE YÜKSEK CEZA

Denizli’de, abartılı egzozla araç kullandığı için video kaydı ile şikayet edilen sürücünün, ehliyeti olmadığı da ortaya çıktı. Bunun neticesinde sürücüye toplamda 46 bin 621 lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi. Edinilen bilgilere göre; abartılı egzoz sesi çıkararak mahalle aralarında dolaşan bir otomobil ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine ihbarda bulunuldu.

TRAFFİK EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Abartılı egzozlu araca ilişkin yapılan videolu ihbarı inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede söz konusu aracı tespit etti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, sürücünün hem abartılı egzozlu aracı kullandığı hem de ehliyetsiz olduğu belirlendi. Trafik ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, sürücü belgesi bulunmadan araç kullanmanın ve ehliyetsiz kişiye araç kullandırmanın cezası olarak sürücüye 18 bin 677 TL, aracın sahibine de yine 18 bin 677 TL ceza uyguladı. Ek olarak, abartılı egzoz kullanımı nedeniyle 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Toplamda 46 bin 621 TL ceza alan sürücünün aracı, yasal süreçlerin ardından trafikten men edildi. Bu olay, sürücülerin ve araç sahiplerinin trafik kurallarına uyması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor.