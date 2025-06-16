Denizli’de Ağaç Yangını Nedeniyle Bina Tahliye Edildi

YANGIN HENÜZ BİLİNMİYOR

Denizli’de bir binanın bahçesinde bulaşan ağaç, kesin nedenleri bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangın, hızla büyüyerek vatandaşın müdahaleleriyle daha da harlandı ve binaya sıçradı. Ağaçtan çıkan alevler, binanın dış izolasyon maddesini tutuşturdu ve binanın 3’üncü katında yangına neden oldu. Olay sonucunda 8 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Yangın, Denizli’nin Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesindeki 1925 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 katlı apartmanın bahçesindeki ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bahçede bulunan ağaçtaki yangını gören bina sakinleri hızla yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Ancak vatandaşların bu müdahalesiyle alevler daha da büyüdü ve binanın dış cephe izolasyon kaplamasını tutuşturdu.

BİNA TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Dış cephe kaplamasının tutuşması sonucunda, binanın 3’üncü katındaki daireyi alevler sardı. Yangın durumu üzerine hemen itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen itfaiye ve polis ekipleri nezaretinde 8 katlı bina tedbiren tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından hiçbir vatandaş etkilenmezken, binanın 3’üncü katında maddi hasar ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR YANGINI İZLEDİ

Yangını izleyen çevredeki vatandaşlar, evlerinin pencerelerinden ve yoldan alevlerin yükselişini ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini izleyerek adeta bir film seyreder gibi anları takip etti. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.