Denizli’de Ailesi Tarafından Bulundu

ÖLÜ BULUNAN YUNUS YAĞCI’NIN DURUMU

Denizli’de uzun zamandır kendisinden haber alınamayan bir adam aile bireyleri tarafından evinde ölü olarak bulundu. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi’nde gerçeğe döndü. Alınan bilgilere göre; bir süredir kayıp olan 34 yaşındaki Yunus Yağcı, ailesi tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar sonrası hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından Yunus Yağcı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yunus Yağcı’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma açıldı.