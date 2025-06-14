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Denizli’de Akraba Eğlencesinde Bıçaklama

OLAYIN DETAYLARI

Denizli’de bir gencin askere gidecek olan akrabasının hazırladığı eğlencede çıkan tartışma sonucunda bıçaklandığı bildiriliyor. Bıçaklanan genç, olayın ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybediyor. Olay, Denizli’nin Serinhisar İlçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akrabası için düzenlenen eğlenceye katılan Deniz Özel (18) ile V. T. arasında henüz net bir sebebi bilinmeyen bir tartışma patlak verdi.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ

Olay, tartışmanın büyümesiyle V. T.’nin yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Deniz Özel’i 3 yerinden bıçaklamasıyla devam etti. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Deniz Özel yere yığılırken, saldırgandan kaçan V. T. olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

KURBANA YARDIM

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Deniz Özel’i hastaneye götürdü. Ancak hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Bıçaklama olayından sonra kaçan V. T. daha sonra babasıyla birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

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