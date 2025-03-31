Denizli’de Anlamlı Bayram Trafik Denetimi

DEDEKTİF BİR YAKLAŞIM

Denizli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca sürücülere farklı bir yaklaşım sergileyerek geleneksel denetimlerin ötesinde anlamlı bir sürprizle karşılaştı. Ekipler, bayram coşkusunu yolda hissedebilmek için sürücülere kolonya ve şeker ikram etti. Bu uygulama, sadece trafik güvenliğini ön plana çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda bayramın sıcak atmosferini de yollara taşıdı.

GÜVENLİK İÇİN ETKİN DENETİM

Bayram tatili süresince Denizli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla sahada yoğun bir denetim gerçekleştirdi. Ancak bu denetimlerin sadece trafik kurallarını kontrol etmekle sınırlı kalmadığını vurgulamak gerekiyor. Trafik ekipleri, geleneksel evrak kontrollerinin yerine sürücülere uygun bir şekilde bayram ruhunu yansıtacak şekilde kolonya ve şeker sunarak dikkat çekti.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ HATIRLATILDI

Ekipler, bayram süresince trafikte yoğunluk yaşandığını belirterek, özellikle hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve dikkatsiz sürüşten kaçınılması konularında sürücüleri bilgilendirdi. Ayrıca, sürücülere güvenli sürüş kurallarının hatırlatılması, trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmalarıyla desteklendi. Trafik güvenliğinin herkesin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan ekipler, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade etti.