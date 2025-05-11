Denizli’de Anneler Günü Etkinliği Gerçekleşti

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Denizli protokolü, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldiğinde duygusal anlar ortaya çıktı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu özel gün için şehit annelerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu ve canlı ezgi dinletisi programa manevi bir atmosfer kattı.

TOPLUMSAL KATILIM VE DAYANIŞMA

Etkinliğin en dikkat çeken özelliği, toplumun farklı kesimlerinden gönüllülerin katkı sağlaması oldu. Denizli Gençlik Merkezi’nin gönüllüleri ve GSB Denizli yurtlarında kalan öğrencilerin yanı sıra, Yeşilay Derneği Denizli Şubesi gönüllüleri ile Gençlik Spor Bakanlığı UNİDES programı kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden Denizli’ye gelen Afrikalı Öğrenciler Topluluğu üyeleri de etkinlikte yer aldı. Tüm bu katılımcılar, etkinlik boyunca şehit ailelerinin yanında durarak desteklerini gösterdiler.

ŞEHİT ANNESİNE PLAKET SUNUMU

Duygusal anların yaşandığı bu etkinlikte, şehit annelerine günün anısına hazırlanan plaketleri Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkez İlçe Kaymakamları ve İl Müdürleri takdim etti. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği anlamlı buluşma, katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafları çektirmesi ile sona erdi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu özel gün, şehit annelerinin gönlünde unutulmaz bir yer edindi.

ŞEHİT ANNESİ VE TÜM ANNELERE TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Vatan için en büyük bedeli ödemiş ve en yüce mertebeye ulaşmış aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz” dedi. Bu özel günde şehit anneleriyle bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, tüm annelere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.