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Denizli’de Ara Seçim Yapıldı. Seçim Sonucunda İlhan Sancar Kazandı

MUHTARLIK SEÇİMİNE GİDİLDİ

Denizli’de çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetleri için 6 mahallede seçmenler sandık başına gitti. Gerçekleştirilen ara seçimde oy verme işlemi sabah 08:00’de başlamış ve 17:00’de sona ermişti.

VEFAT EDEN MUHTARLAR İÇİN SEÇİM YAPILDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Selçukbey Mahallesi Muhtarı Salih Bütün’ün, Çivril ilçesindeki Emircik Mahallesi Muhtarı Ömür Kahraman’ın vefatının ardından muhtarlık ara seçimleri düzenlendi. Tavas ilçesinin Dereağzı ve Güzelköy mahallelerinde de diğer nedenlerle görevini bırakan muhtarlar için sandıklar kuruldu, ayrıca Acıpayam’ın Karahöyük ve Mevlütler mahallelerinde de boşalan muhtarlık koltukları için ara seçim gerçekleştirildi.

Merkezefendi ilçesindeki Selçukbey Mahallesi’nde yapılan muhtarlık seçiminde 6 aday yarıştı. 14 bin 33 seçmenin bulunduğu mahallede oy verme işlemi Lütfi Ege Anadolu Lisesi ve Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Oy sayımı sonucunda İlhan Sancar 786 oy alarak muhtar seçildi. Diğer adaylar ise; Burçin Kaya 739, Mevlüt Kocatürk 685, Yeşim Demir 468, Sadık Çoban 341 ve Baki Şensan 79 oy aldı.

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