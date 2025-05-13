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Denizli’de Araç Bahçeye Düştü

KAZA SONUCUNDA ARAÇ BAHÇEYE DÜŞTÜ

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil, tel örgüleri aşarak apartman bahçesine düştü. Olay, Şemikler Mahallesi Osman Gazi Caddesi’nde gerçekleşti. D.A. yönetimindeki 20 AGM 561 plakalı araç, kontrolünü kaybederek yolun karşısındaki sitenin tel örgülerini geçti ve yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçe katına çakıldı.

DURUM HEMEN İLETİLDİ

Bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım çağrısında bulundu. Olayın ardından, kaza ile ilgili belirtilen bilgilere göre aday sürücü D.A, kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı.

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