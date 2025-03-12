Denizli’de Baba Katili Oğul Tutuklandı

KAN DONDURAN OLAY

Denizli’de, babasının yemek ve ilacını getirmesi sırasında onu başına vurarak öldüren oğul tutuklandı. Hastaneye sevk edilmesi beklenen oğulun, babasını öldürdükten sonra kırılan sopayı başkasıyla değiştirerek vurmaya devam ettiği öğrenildi. Çal ilçesinde Aşağıseyit Mahallesi’nde meydana gelen bu olay, iftar saatine kısa bir süre kala gerçekleşti. Eşi ve diğer çocuğuyla ahırda süt sağan 64 yaşındaki Halil Göksu, evde sorunları nedeniyle kalan 39 yaşındaki oğlu Efrahim Göksu’ya yemeğini ve ilacını vermek üzere yola çıktı. Oğlunun ayrı durduğu evin kapısına geldiğinde, Efrahim Göksu’nun saldırısına uğradı.

CANLI KANLI İTİRAF

Psikolojik sorunları olduğu bilinen Efrahim Göksu, eline geçirdiği sopayla babasına saldırdı. Sopası kırılınca, onu başka bir sopayla değiştirerek farklı boyutlardaki sopalarla babasını döverek ölümüne sebep oldu. Olay sonrası, babasının kendisine yemek ve ilacını getirdiği aracına binen Efrahim Göksu, kanlı giysileriyle jandarma karakolunun yakınlarında arabadan inerek karakola koştu. Şüpheli tavırları nedeniyle dikkat çeken Efrahim Göksu, jandarmalara cinayeti işlediğini itiraf etti. Olay yerine giden ekipler, Halil Göksu’nun kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Halil Göksu’nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİ VE TUTUKLAMA

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Halil Göksu, öğle namazını takiben mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından Aşağıseyit Mezarlığı’nda defnedildi. Gözaltına alınan zanlı Efrahim Göksu, jandamdaki ifadesinde, “Beni tedavi ettirmediği için babamı öldürdüm. Cennete gitmek için yaptım” diyerek cinayetin sebebini açıkladı. Darp ettiği babasının ölümüne neden olan oğul, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efrahim Göksu’nun psikolojik sorunları nedeniyle bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi bekleniyor.