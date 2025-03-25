Denizli’de Bayramda Fırınlar Kapalı Olacak

EKMEK ÜRETİMİ SÜRECİ DEĞİŞİYOR

Denizli Fırıncılar Odası, Ramazan Bayramı sırasında fırınlardan ekmek çıkarılmayacağını duyurdu. Bayrama hazırlık olarak, arife günü yalnızca ihtiyaç duyulan ekmek miktarı üretilecek. Fırıncılar Odası, bu kararın bayram boyunca fırın çalışanlarının aileleriyle birlikte zaman geçirebilmesi ve Ramazan Bayramı tatilini birlikte yaşayabilmeleri için alındığını belirtiyor.

FIRIN ÇALIŞANLARINA DESTEK

Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, “30-31 Mart ve 1 Nisan tarihinde fırınlarımızda ekmek çıkmayacaktır. Bayramda ekmek sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alınmıştır. 29 Mart Cumartesi Arife günü fırınlarımız tam mesai ile çalışacak ve ihtiyaç olan ekmek miktarı üretilecektir. Mübarek Ramazan Bayramının Denizli’mize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diler, halkımızın mübarek bayramını kutlarım.” ifadelerini kullandı.