denizli-de-bebek-cesedi-bulundu

Olay Yeri İnceleme
Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı’nda meydana gelen olayda, çöp konteynerine yeni doğmuş bir bebeğin atıldığı bilgisi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Sağlık Kontrolü ve Otopsi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu, çöp konteynerinde bulunan erkek bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına götürüldü. Olay yeri incelemelerini sürdüren polis ekipleri ise bu üzücü durumla ilgili bir soruşturma başlattı.