Denizli’de Bir Bebek Çöpe Atıldı

Denizli’de çöpte bulunan bebeğin annesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Eski sevgilisinden hamile kalan anne, evde yalnız başına doğum yaptıktan sonra ölü doğduğunu savunduğu bebeği çöpe attığını itiraf etti ve bu durum üzerine tutuklandı. Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde 16 Nisan Çarşamba günü gerçekleşti. Çöp konteynerinden geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişi, poşet içerisinde ölü bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

OTOPSİ İÇİN MORGHA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yeni doğan erkek bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgu’na götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeği çöpe atan kişi veya kişileri yakalamak amacıyla detaylı çalışmalar yapmaya başladı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında, bebek cesedini çöpe atan kişinin Ayşenur S. olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Adresi tespit edilen Ayşenur S., hızlı bir şekilde ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşenur S., ifadesinde bebeğin eski sevgilisinden olduğunu söyledi. Hamile kaldıktan sonra evde tek başına doğum gerçekleştirdiğini ifade eden Ayşenur S., bebeğin ölü doğduğunu, bu durumdan korkup endişeye kapıldığını ve bu nedenle bebeği çöpe attığını açıkladı. Anne Ayşenur S., yasal işlemler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.