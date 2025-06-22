Denizli’de Bir Kadın Sözlü Saldırıya Uğradı

OLAYIN YERİ VE ZAMANINA DAİR BİLGİLER

Denizli’de, 2 yaşındaki kızıyla birlikte toplu taşımada oturan tesettürlü bir kadın, başka bir kadının sözlü saldırısına maruz kaldı. Merkezefendi ilçesinin Akkonak Mahallesi’nde gerçekleşen olay, halk otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 540 nolu hat otobüsüne Akkonak Parkı durağından binen tesettürlü kadın, daha yerini almadan yanındaki bir başka kadın tarafından hakaretler ile karşılaştı. Bu sözlü saldırılara rağmen saldırgan kadın, hakaretlerine devam ederek “Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan” diyerek ortalığı gerdi ve arbedeye sebep oldu.

GELİŞEN OLAYLAR VE YOLCULARIN TEPKİSİ

Olayın ardından, otobüs içerisindeki diğer yolcular kadınları ayırmaya çalıştı. Bu esnada tesettürlü kadının küçük kızı gözyaşlarına boğuldu. Diğer yolcular, ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çabaladı. Olayı gören bir vatandaş ise “Kapalı kadının yanında 2 yaşlarındaki küçük kız çocuğu travma yaşadı” şeklinde yorumda bulundu. Yolcular, iki kadın arasındaki kavgayı sona erdirdikten sonra durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis, her iki kadını da önce hastaneye götürdü, ardından karakola sevk etti.

OLAYI GÖREN VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ

Olayı tanık olan bir yolcu, durumu şu sözlerle ifade etti: “Denizli Büyükşehir Belediye otobüsünde açık giyimli bir kadın, tesettürlü bir genç kadına önce sözlü saldırıda bulundu. ‘Gidin buradan istemiyorum sizin gibileri’ diyerek bağırdı. Sonrasında ‘İstemiyorum, git bu ülkeden’ diyerek hakaretlerine devam etti.” Olay esnasında, tesettürlü kadının Türk olduğu ve yurt dışından gelmiş birisi olmadığı ifade edildi. Minik kızın sürekli ağlaması yaşanan travmanın ciddiyetini gösterdi. Olayın görüntüleri, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şu an için olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.