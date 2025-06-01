Denizli’de Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

DENİZLİ’DE BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Denizli’de, Yeşilay’ın “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” mottosuyla bu yıl 12’nci defa gerçekleştirilen bisiklet turu, KYK Amfi Park önünde başladı. Etkinliğe katılanlar, Hüseyin Yılmaz, Bursa, İncilipınar, Doğan Demircioğlu ve Mevlana caddelerinde pedal çevirip tekrar başlangıç noktasına döndü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tur boyunca, katılımcıların güvenliğini sağlamak ve trafik akışını etkilememek için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri etkin bir şekilde görev yaptı. Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen farkındalık çalışmalarını durmaksızın sürdüreceklerini söyledi.