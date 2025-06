Denizli’de Çalıntı Malzemeler İade Edildi

HIRSIZLIK OLAYI VE YAKALAMALAR

Denizli’de, bir arkadaşın iş yerinden 250 bin TL’lik inşaat malzemesi çalan şüphelinin başkasına çalıntı malzemeleri sattığı belirlendi. Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan dört şüpheli, çaldıkları malzemeleri monte ettikleri inşaattan çıkarttı. Pamukkale ilçesindeki bir iş yerinde yakın zamanda meydana gelen hırsızlık olayı, işletme sahibi A.T.’nin sabah saatlerinde iş yerini kontrol etmesiyle ortaya çıktı.

HIRSIZLIĞIN DETAYLARI VE TEHDİT NOTU

A.T., piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 180 farklı ebatta profil demiri, bakır elektrik kablosu, 7 kutu priz, sanayi tüpü, duş teknesi, klima gibi pek çok inşaat malzemesinin çalındığını tespit etti. A.T.’nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. İş yerinde beyaz bir kağıt üzerine yazılmış “Adresi biliyon” notunu bırakan şüpheliler, not yazdıkları kalemi kırarken, başka bir kalemi de kağıda sapladı. İşletme sahibi A.T. aynı zamanda şüphelilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini bildirdi.

KAMERA İNCELEME VE ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), soruşturma kapsamında çevredeki 32 adet güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin, iş yeri sahibinin yakın arkadaşı Osman Ç. (27) ile arkadaşı Mehmet K. (30), Ömer K. (29) ve Uğur S. (30) olduğu ortaya çıktı. A.T.’ye ait iş yerinden çalınan malzemelerin çatı yapımı için başka birine satıldığı belirlendi ve inşaatın yapımı sırasında bu malzemelerin söküldüğü tespit edildi.

OPERASYON VE SERBEST BIRAKILMA

JASAT ekipleri, şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek dört şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işletme sahibinin gördüğü zararın tamamını karşılamaları üzerine serbest bırakıldı. Bu olay, inşaat hırsızlıklarının önlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.