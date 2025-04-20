Denizli’de Çocuk Görüşünde Kavga Yaşandı

OLAYIN BAŞLANGICI

Denizli’de meydana gelen olay, eski eşler arasında çocuk görüş gününde yaşanan bir tartışmanın sonucunda gelişti. M.Ö. ve S.F. ismindeki eski çift, geçen yıl boşanmasının ardından çocuklarını görmek için görüşmeye geldi. Görüşme sonrasında bir süre geçtiğinde, M.Ö. çocuğunu yeniden görmek istedi. Ancak eski eşi S.F. bu talebi geri çevirdi ve bu durum üzerine ikili arasında bir sözlü tartışma başladı.

TARTIŞMA VE KAVGA

Tartışmanın kısa süre içerisinde büyümesi üzerine S.F., arabasında bulunan bir bıçakla M.Ö.’yü bıçakladı. Bu esnada, M.Ö. eski eşinin elinden bıçağı alarak önce onu, ardından da baldızı N.P.’yi bıçakladı. Olay sırasında bıçakların kullanıldığı kargaşa anında, durumu ayırmaya çalışan kaynana da hafif şekilde yaralandı.

İHBARE VE MÜDAHALE

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra, daha ileri tedavi için ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Olay sonucunda yaralanan üç kişinin sağlık durumunun stabilize olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi verildi. Ayrıca olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.