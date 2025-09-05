Denizli’de Çocuk Lüks Araç Kullandı

TRAFİKTE DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Denizli’de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden birinde, Lise Caddesi’nde 8-10 yaşlarındaki bir çocuğun lüks bir otomobil sürmesi, ehliyet sahibi olan sürücüleri şaşkına uğrattı. Olayın meydana geldiği Merkezefendi ilçesindeki caddede kaydedilen görüntüler, olası bir kazanın önüne geçilmesini sağlayacak tepkileri beraberinde getirdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çocuk, ebeveyninin kucağında aracın direksiyonunu kullanırken, kırmızı ışıkta etrafını kontrol ediyor ve ardından Saltan Caddesi’ne ilerliyordu. Yaşanan bu sıra dışı olay, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildikten sonra sosyal medyada paylaşıldı. Çocuğun kırmızı ışıkta beklemesine rağmen yolu dikkatlice görememesi, izleyenlerde büyük bir endişe yarattı.

GÜVENLİK ENDİŞESİ VE CEZA BEKLENTİSİ

Yaşanabilecek olası bir kazada çocuğun, ebeveyninin ve diğer sürücülerin güvenliğinin tehlikeye girmesi, tepkilerin artmasına neden oldu. Ebeveynlerin bu tür tehlikeli davranışlarının cezalandırılması gerektiği düşüncesi, toplumsal bir beklenti haline geldi. Mütevazı yaşlarındaki bir çocuğun direksiyon başında olması, ebeveynin sorumsuzluğu konusunda tartışmalara yol açtı.