Denizli’de Çocuk Lüks Araç Kullandı

Denizli’de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden birinde, Lise Caddesi’nde 8-10 yaşlarındaki bir çocuğun lüks bir otomobil sürmesi, ehliyet sahibi olan sürücüleri şaşkına uğrattı. Olayın meydana geldiği Merkezefendi ilçesindeki caddede kaydedilen görüntüler, olası bir kazanın önüne geçilmesini sağlayacak tepkileri beraberinde getirdi.

Çocuk, ebeveyninin kucağında aracın direksiyonunu kullanırken, kırmızı ışıkta etrafını kontrol ediyor ve ardından Saltan Caddesi’ne ilerliyordu. Yaşanan bu sıra dışı olay, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildikten sonra sosyal medyada paylaşıldı. Çocuğun kırmızı ışıkta beklemesine rağmen yolu dikkatlice görememesi, izleyenlerde büyük bir endişe yarattı.

Yaşanabilecek olası bir kazada çocuğun, ebeveyninin ve diğer sürücülerin güvenliğinin tehlikeye girmesi, tepkilerin artmasına neden oldu. Ebeveynlerin bu tür tehlikeli davranışlarının cezalandırılması gerektiği düşüncesi, toplumsal bir beklenti haline geldi. Mütevazı yaşlarındaki bir çocuğun direksiyon başında olması, ebeveynin sorumsuzluğu konusunda tartışmalara yol açtı.

