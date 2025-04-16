Denizli’de Çöpte Bebek Cesedi Bulundu

ÇÖPTEN BEBEK CENAZESİ BULUNDU

Denizli’de bir kişi, geri dönüşüm malzemesi topladığı sırada poşet içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebeğin cesedine rastladı. Olayın gerçekleştiği yer, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi olarak belirlendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi ve bebeğin cesedini çöpe atan kişi ya da kişileri bulmak amacıyla çalışmalar başladı.

İHBAR SONRASI POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, çöp kutusunu karıştırmakta olan şahıs, poşeti görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay mahalline intikal eden cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, poşet üzerinde detaylı araştırmalar gerçekleştirdi.

OTOPSYİ BEKLEYEN CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından, çöpte bulunan erkek bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeği çöpe atan kişi veya kişileri tespit etmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine yakınlığında bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri de istinaden incelenirken, cesedi bulan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine yönlendirildi. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.