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Denizli’de Direksiyon Kaybı Nedeniyle Kaza

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Denizli’de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil taklalar atarak durabildi. Bu kaza sonucunda otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında Çivril ilçesi Menteş Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Ömer Saray, 32 HD 055 plakalı aracıyla ilerlerken bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolünü yitiren otomobil, savrularak yoldan çıktı.

Yoldan çıkan araç, taklalar atarak durabildi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ömer Saray’ı çıkardı, fakat olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ömer Saray’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Saray, öğle namazının ardından Kocayaka Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ömer Saray’ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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