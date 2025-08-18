Haberler

Denizli’de Doğalgaz Hattında Patlama Meydana Geldi

DOĞALGAZ BORU HATTI PATLADI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, sondaj çalışmaları sırasında doğalgaz ana boru hattında bir patlama gerçekleşti. Patlamadan sonra gökyüzünde yükselen yoğun beyaz dumanlar ve çevreye yayılan gaz kokusu, olay yerinde müdahalelerin devam ettiğini gösteriyor. Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yürütülen sondaj çalışmaları sırasında iş makinelerinin müdahalesi neticesinde doğalgaz hattında bir patlama meydana geldi.

Olay Yeri Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Patlama haberi alınmasının ardından, bölgeye hızla doğalgaz ekipleri gönderildi. Ekipler, sızıntıyı kontrol altına almak için acilen çalışma başlattı. Patlama sonrası yükselen beyaz dumanlar, metrelerce uzaktan görülebiliyor. Olayın yaşandığı anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Haberler

İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.