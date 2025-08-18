Denizli’de Doğalgaz Hattında Patlama Meydana Geldi

DOĞALGAZ BORU HATTI PATLADI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, sondaj çalışmaları sırasında doğalgaz ana boru hattında bir patlama gerçekleşti. Patlamadan sonra gökyüzünde yükselen yoğun beyaz dumanlar ve çevreye yayılan gaz kokusu, olay yerinde müdahalelerin devam ettiğini gösteriyor. Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yürütülen sondaj çalışmaları sırasında iş makinelerinin müdahalesi neticesinde doğalgaz hattında bir patlama meydana geldi.

Olay Yeri Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Patlama haberi alınmasının ardından, bölgeye hızla doğalgaz ekipleri gönderildi. Ekipler, sızıntıyı kontrol altına almak için acilen çalışma başlattı. Patlama sonrası yükselen beyaz dumanlar, metrelerce uzaktan görülebiliyor. Olayın yaşandığı anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.