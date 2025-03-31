Denizli’de Düzensiz Göç Denetimleri Sürüyor

DENİZLİ’DE DÜZENSİZ GÖÇ DENETİMLERİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Denizli’de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor. Polis ile İl Göç İdaresi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde önceden belirlenen noktalarda düzensiz göçmenler için kimlik denetimleri gerçekleştirdi.

DENETİMLER DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Denetimler sırasında tespit edilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve ilgili birimlere teslim ediliyor. Yapılan denetimlerde yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri de gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçle mücadele konusundaki kararlılıkları devam ediyor.