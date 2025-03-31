Haberler

Denizli’de Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı Edildi

DENİZLİ’DE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Denizli’de düzensiz göçle ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, polis ve İl Göç İdaresi, çeşitli denetimler gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlenen noktalarda düzensiz göçmenlere kimlik denetimleri yaptı.

DENETİMLER SONUCUNDA GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Denetim esnasında tespit edilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlere teslim edildi. Bu süreçte yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Polis, İnegöl’de Aranan 3 Kişiyi Yakaladı

İnegöl'de polis, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakalayarak adli mercilere sevk etti.
Haberler

Merkez Cami’nin İlginç Mimari Şifreleri

Adana'daki Merkez Camii, mimarisiyle göz kamaştırıyor. Müezzin Kayyımı Alican Çelikel, caminin yüksekliği ve unsurlarının derin anlamlarına ışık tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.