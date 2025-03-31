Denizli’de Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı Edildi

DENİZLİ’DE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Denizli’de düzensiz göçle ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, polis ve İl Göç İdaresi, çeşitli denetimler gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlenen noktalarda düzensiz göçmenlere kimlik denetimleri yaptı.

DENETİMLER SONUCUNDA GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Denetim esnasında tespit edilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlere teslim edildi. Bu süreçte yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.