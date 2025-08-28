Denizli’de Ekmek Fiyatları Yükseldi

DENİZLİ’DE EKMEK FİYATLARINA YÜZDE 20’LİK ARTIŞ

Denizli’de ekmek fiyatları yeniden belirleniyor. Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmek fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseliyor. Bu zam, kent merkezinde 1 Eylül’de uygulanmaya başlayacak. Bazı ilçelerde ise zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.

ZAM GEREKÇESİ ARTAN MALİYETLER

Denizli Fırıncılar Odası, bu yüzde 20’lik artışın nedenini artan maliyetler olarak açıkladı. Buna göre, 200 gram ekmek, kent merkezinde 1 Eylül’den itibaren 15 TL’den satılacak. Alınan bu karar, ekmek fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve tüketicilerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.