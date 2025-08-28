Haberler

Denizli’de Ekmek Fiyatları Yükseldi

DENİZLİ’DE EKMEK FİYATLARINA YÜZDE 20’LİK ARTIŞ

Denizli’de ekmek fiyatları yeniden belirleniyor. Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmek fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseliyor. Bu zam, kent merkezinde 1 Eylül’de uygulanmaya başlayacak. Bazı ilçelerde ise zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.

ZAM GEREKÇESİ ARTAN MALİYETLER

Denizli Fırıncılar Odası, bu yüzde 20’lik artışın nedenini artan maliyetler olarak açıkladı. Buna göre, 200 gram ekmek, kent merkezinde 1 Eylül’den itibaren 15 TL’den satılacak. Alınan bu karar, ekmek fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve tüketicilerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.

Fenerbahçe’ye Başkanlık Seçimi Geliyor

Fenerbahçe'nin 2025 başkanlık seçimi hakkında taraftarlar ve spor camiası detayları merak ediyor. Seçimin tarihi ve adaylarla ilgili bilgiler bekleniyor.
Konyaspor Göztepe’ye Gidiyor, Hazır

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalara odaklandı.

