Denizli’de Elektrikli Isıtıcı Kaynaklı Yangın

YANGIN ÇIKTI, VATANDAŞLARI KORKUTTU

Denizli’de yer alan iki katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangın, hem bina sakinlerini hem de çevrede yaşayanları tedirgin etti. Olay, Çardak ilçesinin Hürriyet Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun sonucunda, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun bir müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yangın, binada bulunan ailelerin dışarıda olduğu sırada başladığı için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, fakat evde ciddi hasar meydana geldi. Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirtildi. Yangınla ilgili bir soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.