Denizli’de Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Denizli Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çivril ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık vakalarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatmış durumda. Yapılan incelemeler sonucunda dolandırıcıların, evlenme amaçlı erkeklere yabancı uyruklu kadınların yer aldığı bir katalog sunarak, beğenilen kadınlarla bu erkekleri eşleştirdiği tespit edildi.

DOLANDIRILMA YİNE ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleştirilen buluşmalar sonucunda dolandırıcıların, evlenmek isteyen erkeklerden, yapılan pazarlık neticesinde 5 bin ile 10 bin dolar arasında para talep ettiği belirlendi. JASAT’ın yürüttüğü çalışmalarda, yabancı uyruklu kadınların nikah ve düğün törenleri sonrasında kendilerine takılan altın ve paraları alarak kayboldukları ortaya çıktı. Bu süreçte erkeklerin, hem dolandırıcılar hem de evlendikleri kadınlar tarafından mağdur edildiği anlaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

JASAT, Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte bu yöntemle dolandırıcılık yapan şahıslara karşı Denizli ve Sinop’ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek, toplamda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki kişilerin işlemleri sonrasında, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi.

BİR BAŞKA DOLANDIRICILIK VAKASI

Yakın zamanda Çanakkale Biga’da psikolojik sorunları bulunan oğlu için 500 bin liraya Cezayir’den bir kadınla anlaşan R.G. adlı birey, dolandırıcılık mağduru oldu. Düğün sonrası genç gelinin altınları alıp kaçması sonucunda, R.G. ciddi bir buhran sürecine girerken, bu talihsiz olay sonucunda yaşamına son verdi.