Denizli’de Eylül Ayı Asayiş Verileri Açıklandı

Denizli’nin EYLÜL AYI ASAYİŞ VERİLERİ

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Eylül ayı asayiş verileri hakkında önemli bilgileri paylaştı. Geçen yılın Eylül ayı ile kıyaslandığında, şahıslara karşı işlenen suçlarda %2, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise %7,8 oranında azalma olduğu belirtildi. Vali Coşkun, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile birlikte kentin asayiş verilerini değerlendirdi. Vali, terör suçlarına yönelik yürütülen çabalar sayesinde terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarından 11 kişinin yakalandığını açıkladı.

SUÇ EĞİLİMİNE KARŞI ETKİNLİKLER

Denizli’de mal varlığına ve kişilere karşı suçların önlenmesi için jandarma ve polis ekipleri düzenli devriyeler yapıyor. Vali Coşkun, geçmiş verilere bakarak “2025 yılı Eylül ayında, kişilere karşı işlenen suçlarda %2, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise %7,8 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Eylül ayında işlenen tüm suçların %71,7’si aydınlatılmıştır” dedi. Eylül ayı içinde 585 aranan şahsın yakalandığı açıklandı. Yakalamalar arasında hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve cinsel suçlar yer alıyor.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Vali Coşkun, kaçakçılıkla mücadelenin önemine vurgu yaparak, “Çeşitli kaçakçılık türlerine yönelik 57 operasyonda 84 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi” dedi. Ele geçirilenler arasında kaçak sigara, tarihi eserler ve alkollü içkiler bulunuyor.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Denizli’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında ise 318 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Valisi Coşkun, bu operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde yakalandığını, ayrıca bağımlılıkla mücadelede eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirildiğini açıkladı. 33 eğitim etkinliğinde 8,629 kişiye ulaşarak bilgilendirme yapıldığını vurguladı.

SİBER SUÇ İLE MÜCADELE

Siber suçlarla ilgili faaliyetlerin de arttığını belirten Vali Coşkun, Eylül ayında siber devriyelerde 199 şüphelinin tespit edilerek adli işleme tabi tutulduğunu ifade etti. Çocuk istismarı, yasadışı bahis ve bilişim suçları gibi alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Denizli’de trafik denetimlerinin artarak devam ettiğini ifade eden Vali Coşkun, 179,340 aracın kontrol edildiğini, 781 sürücü belgesine el konulduğunu aktardı. Okul çevresindeki güvenliği sağlamak amacıyla da çeşitli denetimler yapıldığını belirtirken, kurallar ihlal eden servis şoförlerine idari yaptırım uygulandığını söyledi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Vali Coşkun, insan ticaretine karşı yürütülen çalışmalardan bahsetti. Eylül ayında 1,480 yabancı uyruklu şahsın denetlendiğini ve 77 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını belirtti. Hem yerel güvenliği sağlamak hem de insani sebeplerle bu tür çalışmalara devam edileceği ifade edildi.