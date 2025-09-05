Denizli’de Farklı Hesap Şikayeti Var

DENİZLİ’DE YÜKSEK FİYAT TEPKİSİ

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi Sosyal Tesislerinde yemek yediği sırada yüksek bir hesap ödeyen bir vatandaş, yaşadığı duruma büyük bir şikayet ile karşılık verdi. C.C. isimli bir kişi, sosyal tesislerde 8 bin lira hesap ödeyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Aynı yemek siparişini daha uygun bir fiyata, turistik bir dinlenme tesisinde verdiğinde ise toplamda 4 bin 800 lira masadan kalkan aile, Merkezefendi Belediyesi’nin uygulamalarına tepki gösterdi.

ZİYARETTE ŞAŞIRTAN HESAP

İstanbul’dan akraba ziyareti için Denizli’ye gelen C.C., ailesiyle birlikte Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde yemek yedi. Burada 8 kişilik yemek siparişinin ardından 7 bin 930 lira hesabın çıkması ile neye uğradığını şaşıran C.C., mecburen ödemek zorunda kaldı. Yedikleri yemekler sonrası midesinde rahatsızlık hisseden C.C., Muğla’ya doğru yola çıkmadan önce aynı yemek siparişini turistik bir dinlenme tesisinde tekrar vermek istedi.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI VE TEPKİLER

Muğla-Denizli karayolu üzerindeki bir tesiste, aynı ürünleri sipariş eden C.C., burada yalnızca 4 bin 790 lira hesabı ödeyerek Merkezefendi Belediyesi’nin fiyatlarının ne kadar farklı olduğunu gözler önüne serdi. C.C., “Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde siparişimizi verirken, bize mezelerin ikram olduğu söylendi. Ancak fişi incelediğimde, ikram olarak sunulan mezelerden bile para alındığını görünce çok üzüldüm. Sosyal ve halkçı olduğunu iddia eden Merkezefendi Belediyesinin tesislerinde bu fahiş rakamı unutamıyorum. Muğla’ya giderken tekrar aynı siparişi verdiğimde, ödeyeceğim miktarın sosyal tesisinki kadar olmaması beni çok şaşırttı.” şeklinde konuşarak tepkisini dile getirdi.

C.C., Merkezefendi Belediyesinin fiyatları konusunda uyarı yaparak, “Bu tesisleri kullanmak isteyenlerin öncelikle fiyatları sormaları gerekmektedir.” dedi.