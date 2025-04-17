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Denizli’de Gaz Kaçağı Nedeniyle Patlama

DENİZLİ’DE GAZ KAÇAĞI NEDENİYLE PARLAMA

Denizli’de bir otogaz montaj dükkanında meydana gelen gaz kaçağı, patlamaya neden oldu. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi’nde bulunan bir otogaz montaj dükkanında gerçekleşti.

8 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, bir aracın LPG montajı sırasında gaz kaçağı nedeniyle parlama oluştu. Alevlerin aniden yükseldiğini gören çevredeki esnaflar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk bulgulara göre, vücutlarının farklı bölgelerinde yanıklar oluşan 8 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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