Denizli’de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga

GENÇLER ARASINDA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Denizli’de, gençler arasındaki laflar nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede tekme-tokat ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Polisin güçlükle ayırdığı bu kargaşada bir kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi Mahallesi, Gazi Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen bir grup genç, laf atma sebebiyle tartışmaya başladı ve bu durum hızla fiziksel bir çatışmaya dönüştü.

KAVGA SIRASINDA BIÇAKLI SALDIRI

Arbedede gençlerden biri elindeki bıçağı kullanarak gruptaki bir kişiyi yaraladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşların ve polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale etmesiyle kavga sona erdi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bıçakla yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gençler ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma sürdürülüyor.