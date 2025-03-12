Denizli’de Gençler Arasında Cinayetle Sonuçlanan Kavga

GENÇLER ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGA VE CİNAYETLE SONUÇLANDI

Denizli’deki bir parkta meydana gelen olay, iki genç arasında yaşanan sözlü tartışmayla başladı. Randevulaşarak buluşan Alperen Karaca (19) ve Enes Ali H. (19), yanlarına arkadaşlarını alarak buluşma noktasında bir araya geldi. Ancak buluşma, kelimelerin ötesine geçerek kavgaya dönüşüyor.

BİÇAKLI SALDIRIYLA CİNAYET

Çamlık Parkı’nda karşı karşıya gelen iki grup arasında yapılan tartışma kısa sürede oldukça ciddi bir kavgaya dönüştü. Enes Ali H., olay yerinde yanında getirdiği bıçakla Alperen Karaca’yı ağır yaralamış olarak kaçtı. Alperen’in bıçaklandığını gören arkadaşları, durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alperen Karaca’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu en yakın hastaneye götürdü. Fakat, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Alperen Karaca’nın cansız bedeni, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak, Enes Ali H. ve kavgaya karışan dört arkadaşını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, Denizli’de cinayet olarak kayıtlara geçti.