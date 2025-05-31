Denizli’de Hırsızlık Olayı Yaşandı

DENİZLİ’DE HIRSIZLIK OLAYI

Denizli’de gerçekleştirilen son hırsızlık olayı üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından incelemeye alınan şahısın, kiralık araçlar kullanarak 7 ay içinde 140 hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ve toplamda 20 milyon TL’lik bir haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Özellikle Eylül ayında kapalı olan bir fabrika binasında meydana gelen hırsızlıklar dikkat çekti. Şahıs, fabrikadan eline geçen her şeyi çaldı.

ŞÜKRÜ A.’NIN YAKALANMASI

Olay, Denizli’nin Tavas İlçesi sınırları içinde yaşandı. Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi’ndeki bir evdeki hırsızlık olayı sonrasında JASAT ekipleri tarafından izlenen şüpheli Şükrü A. hakkında yürütülen incelemelerde sıra dışı detaylar gün yüzüne çıktı. Eylül 2024’ten Mart 2025’e kadar olan süreci ele alan JASAT, Şükrü A.’nın tam 140 hırsızlık eylemi gerçekleştirdiğini kaydetti. Özellikle kapatılan fabrika binasına her gün işe gider gibi girerek birçok eşya çalan Şükrü A., o günlerde fabrika yetkililerinin kontrol için geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok yaşamasına sebep oldu.

OPERASYON VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Hırsızlıkları kiraladığı araçlarla gerçekleştiren Şükrü A.’nın, bu eylemlerinden elde ettiği toplam 20 milyon TL’lik haksız kazanç da ortaya çıktı. JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şükrü A., karakoldaki işlemlerinin akabinde adli mercilere sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemede tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. Ayrıca Şükrü A.’nın daha önce hırsızlık ve borçlu olduğunu ödememe gibi konulardan 8 adet sabıka kaydının bulunduğu ifade edildi.