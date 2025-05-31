Denizli’de Hırsızlık Olayları Ortaya Çıktı

DENİZLİ’DE İNCELEME SONUÇLARI ŞAŞIRTIYOR

Denizli ilinde gerçekleşen bir hırsızlık olayı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından dikkatle inceleniyor. Yapılan araştırmalarda, kiralık araçlar ile 7 ay içerisinde toplam 140 hırsızlık gerçekleştiren şahısın, bu eylemlerden 20 milyon TL’lik haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Özellikle Eylül ayında kapatılan bir fabrikanın binasında sıkça hırsızlık yapan şahıs, fabrika içinde karşısına çıkan her şeyi çalmış.

FABRİKA BİNASINI BOŞ BULDUKLARINDA ŞOK OLDULAR

Elde edilen bilgilere göre, Denizli’nin Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi’nde bir evde yaptığı son hırsızlık ile JASAT ekiplerinin takibine takılan şüpheli Şükrü A., Eylül 2024 tarihinden Mart 2025’e kadar olan dönemdeki eylemleri ile dedektifleri şaşkına çevirdi. JASAT ekipleri, Şükrü A.’nın 7 ay içinde tam 140 hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Her gün fabrikaya gider gibi giderek hırsızlık yapan Şükrü A., fabrika içerisinden kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo, musluk gibi eşyalar çalmış. Fabrika yetkilileri de kontrol amaçlı geldiklerinde, tamamen boş bir bina ile karşılaştılar.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, TUTUKLANDI

JASAT ekipleri tarafından gerçekleştiren operasyon ile gözaltına alınan Şükrü A., karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi. Ayrıca, Şükrü A.’nın hırsızlık ve borçlunun ödeme şartını ihlali gibi konulardan toplam 8 adet sabıka kaydının bulunduğu ifade edildi.