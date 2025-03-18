Denizli’de İftar Sonrası Parklara Akın

**VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN EDİYOR**

Denizli’de orucunu açan vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte iftar sonrasında parklara yöneliyor. Sindirim sürecini hızlandırmak için spor yapan bireyler, aileleri ve tanıdıklarıyla birlikte hoş vakit geçiriyor. İftar sonrası, özellikle akşam saatlerinde parklarda ciddi bir yoğunluk gözlemleniyor.

**AİLELER PARKTA KEYİF YAPIYOR**

Parkta eğlenceli anlar yaşayanlar, sevdikleriyle birlikte günün yorgunluğunu atmaya çalışırken, kimileri de yürüyüş yaparak veya çeşitli spor aktiviteleri ile vakit geçiriyor. Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, Ramazan’ın huzurlu atmosferinde ruhsal olarak dinamik olup sağlıklı bir yaşam için de gerekli adımları atıyor. Bu huzurlu ortam, bireylerin hem bedenlerini hem de zihinlerini dinlendirmelerine yardımcı oluyor.

**İFTARDAN SONRA PARKTA EĞLENCE**

İftar sonrası ailece dışarı çıkmayı alışkanlık haline getiren Ercan Keleş, “Mübarek Ramazan ayında oruçlarımızı tutmaya, kaçırmamaya çalışıyoruz. Tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. İftarımızı açtıktan sonra bu güzel havada ailecek dışarı çıktık. Havalar güzel iken bu havayı kaçırmak istemedik. Bu havada eşimle ve çocuklarımla dışarıya çıkarak eğleniyoruz. İftardan sonra yediklerimizi sindirmek için parklara çıkıyoruz. Spor yapıyoruz ve çocuklarımızla top oynayarak yediklerimizi sindiriyoruz ve aynı zamanda da eğleniyoruz” şeklinde konuştu.

**SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ**

Sedat Kese, “Havalar güzel ve bu havaları değerlendirmek gerekiyor. Ramazan ayında iftarımızı açtıktan sonra gerek metabolizma gerek yediğini içtiğini sindirme açısından dışarıya çıkıp spor yapmak gerekiyor. Dışarı çıkıp yürüyüş yaparak bu havanın tadını çıkarıyoruz. İftar sonrası yürüyüşe çıktım. Gün içinde oruçlu olduğumuzdan halsiz oluyoruz. Akşamları iftardan sonra ise arkadaşlarla dışarıya çıkarak hem de yürüyüşe çıkıyoruz. Bütün Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun” diyerek yürüyüşün önemine vurgu yaptı.