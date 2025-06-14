Denizli’de İlk Buğday Hasadı Başladı

BUĞDAY HASADI SARAYKÖY’DE BAŞLADI

Denizli’de yeni sezonun ilk buğday hasadı, Sarayköy ilçesine bağlı mahallelerde gerçekleştiriliyor. 2025 yılı üretim sezonunun buğday hasadı, Sarayköy’deki buğday üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beylerbeyi ve Duacılı mahallelerinden başlayarak ilerliyor.

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Hasada, İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Atmacaoğlu, İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Sarayköy İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ve pek çok üretici katılıyor. Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen İl Müdür Vekili Mehmet Atmacaoğlu, yaptığı açıklamada; “İnsan beslenmesinde temel ve ülkemiz açısından stratejik bir ürün olan buğdayın hasadına ilimiz Sarayköy ilçesinde başlamış bulunuyoruz. Üretim sezonunun başta üreticilerimiz ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını dilerim” dedi.