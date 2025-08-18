Denizli’de İlk Çelik Apartman Projesi

YAPISAL ÇELİK PROJESİNE YENİ BİR İVME

Denizli’de Türkiye Yapısal Çelik Derneği Başkanı H. Yener Gür’eş, şehrin ilk çelik apartman projesini yerinde inceledi. Gür’eş, Zeytaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taşdelen’in davetiyle Denizli’ye geldi. Burada Zeta İnşaat tarafından gerçekleştirilecek olan çelik apartman projesini gözlemledi. Zeytaş ve Ateş Gayrimenkul ortaklığında kurulan Zeta İnşaat, şehrin konut alanında çelik yapılar dönemini başlatıyor. Şirket, Zeytaş’ın sahibi olan genç girişimci Murat Taşdelen ile Ateş Gayrimenkulün sahibi Mustafa Gül’ün ortaklığı ile kuruldu. İlk proje, iki bloktan oluşan 20 daireli 5 katlı apartmandan oluşuyor. İkinci proje ise 40 ofisten meydana gelen modern bir iş alanı kompleksi olarak tasarlandı.

DESTEKLEYİCİ VİZYONER ADIMLAR

Pamukkale Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İlknur Kaleli, Çakmak Mahallesi’ndeki arsasını projeye tahsis ederek çelik apartmanların Denizli’ye kazandırılmasına katkıda bulundu. Prof. Kaleli, daha önce Amerika ve Avrupa’da gördüğü çelik apartman örneklerinden etkilendiğini belirtti ve “Yurt dışında gördüğüm çelik apartmanların güvenliği, dayanıklılığı ve modernliği beni çok etkilemişti. Bu projeyi Denizli’ye kazandırmak, hem şehrimiz hem de geleceğimiz için büyük bir adım. Kendi arazimin bu vizyoner projeye ev sahipliği yapmasından onur duyuyorum.” dedi.

TÜRKİYE’DE ÇELİK YAPILARIN ÖNEMİ

TUCSA Başkanı H. Yener Gür’eş, inceleme sırasında yaptığı açıklamada “Deprem gerçeğiyle yaşadığımız ülkemizde çelik yapıların güvenliği ve dayanıklılığı artık tartışılmaz. Denizli’de atılan bu adım, hem mühendislik hem de şehircilik açısından örnek teşkil edecek. Çelik binalar, hafifliği, esnekliği ve uzun ömrüyle depreme karşı en güvenilir çözümlerden biridir. Bu projenin Denizli’de hayata geçmesi, diğer illere de ilham verecektir.” diye konuştu.

GÜVENLİ YAŞAM KÜLTÜRÜ YARATMAK

Zeytaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Zeta İnşaat Kurucusu Murat Taşdelen ise “Biz, Zeytaş olarak yıllardır sanayi yapılarında uyguladığımız çelik teknolojisini artık yaşam alanlarına taşıyoruz. Denizli, bir deprem bölgesi. Bu yüzden güvenlik, dayanıklılık ve hız bizim için vazgeçilmez. Yener Bey’in ziyareti, hem teknik anlamda bir destek hem de toplum nezdinde çelik yapılara olan güvenin artması açısından çok değerli. Bu projeyle sadece bir bina değil, güvenli yaşam kültürünü inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Proje alanının gezildiği ve teknik incelemelerin yapıldığı programın sonunda, çelik yapıların avantajları kamuoyuna aktarıldı.