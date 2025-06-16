Denizli’de İnşaat Malzemesi Çaldılar

HIRSIZLIK OLAYI DENİZLİ’DE YAŞANDI

Pamukkale ilçesinde, bir mağazadan inşaat malzemesi çalan Osman Ç. (27) ve dört arkadaşı, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anları, mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 28 Mayıs’ta Pınarkent Mahallesi’ndeki inşaat malzemesi satış mağazasında gerçekleşti. Sabah saatlerinde mağaza sahibi A.T., 250 bin lira değerindeki farklı düzinelerce inşaat malzemesinin çalındığını fark etti ve durumu jandarmaya iletti.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLA HAREKET GEÇTİ

İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, olaya yönelik araştırmalara başladı. Yapılan incelemelerde, masa üzerine bırakılan bir notta “Adresi biliyon” yazdığı, notu yazan kalemin kırıldığı ve başka bir kalemin kağıda saplandığı saptandı. Ekipler, mağaza içindeki ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin inşaat malzemelerini taşıma anları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda kimlikleri belirlenen şüphelilerden işyeri çalışanı Osman Ç. ile birlikte Mehmet K. (30), Ömer K. (29), Kazım Y. (31) ve Uğur S. (30), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkemeye çıkarılan beş kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Osman Ç.’nin, yazdığı nota ve kırık kaleme ilişkin ifadesinde, bunları şüphe çekmemek için bıraktığını beyan ettiği öğrenildi.