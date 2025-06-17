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Denizli’de İşçi Servisi Yandı

İŞÇİ SERVİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir işçi servisi seyir halindeyken aniden alev aldı. Servisin şoförü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

DUMANLAR YÜKSELİNCE HAREKETE GEÇTİ

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, işçileri evlerine bıraktıktan sonra şoför kendi evine gitmek için yola çıktı. Bu esnada minibüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Şoför, hemen minibüsü güvenli bir alana çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı ve durumu ihbar etti.

HIZLI MÜDAHALE İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kısa süre içinde söndürdü. Ne yazık ki, yanan işçi servisi kullanılamaz hale geldi, ancak minibüs boş olduğu için olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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