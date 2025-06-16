Denizli’de İşyerinden Malzeme Çalan Şüpheliler Yakalandı

Denizli’de inşaat malzemeleri çalan bir grup, patronlarına ölüm tehdidinde bulundu. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı ve zararı karşılamalarıyla serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir işyerinde, geçen günlerde meydana gelen hırsızlık olayı, sabah saatlerinde işyeri sahibi A.T.’nin işyeri kapısını açmasıyla gün yüzüne çıktı. A.T., işyerinde piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 180 adet farklı ebatlarda profil demiri, bakır elektrik kablosu, 7 kutu priz, sanayi tüpü, duş teknesi ve klima gibi birçok inşaat malzemesinin çalındığını fark etti. A.T.’nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri hemen harekete geçti.

Ölüm Tehdidi ile Gözdağı

Şüpheliler, işyerinde beyaz bir kağıda “Adresi biliyon” notunu bıraktı ve bunun yanına bir kalemi kırarak diğer kalemi kağıda sapladı. Bu eylemler sonucu işyeri sahibi A.T. ölümle tehdit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayın aydınlatılması için zorlu bir soruşturma sürecine girdi. Bölgedeki 32 adet KGYS ile çevredeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi.

Güvenlik Kameralarından Kimlik Belirleme

Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Güvenlik kameralarında, şüphelilerin gündüz vakti işyerine geldikleri ve transit bir araca yükledikleri görüldü. Ayrıca, transit aracın bir beyaz otomobili takip ederek olay yerinden ayrılması dikkat çekti.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Yakalanmaları

JASAT ekipleri, hırsızlığa karışan kişilerin, işyerinin çalışanı Osman Ç. (27) ile onun arkadaşları Mehmet K. (30), Ömer K. (29), Kazım Y. (31) ve Uğur S. (30) olduğunu tespit etti. Eşzamanlı düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Osman Ç.’nin daha önce uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi suçları bulunduğu, Uğur S.’nin ise cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler, zararın tamamını karşılamaları üzerine serbest bırakıldı.