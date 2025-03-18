Denizli’de İyilik İçin İftar Sofrası Kuruldu

İYİLİK YOLUNDA KÖPRÜ KURULDU

Denizli’de, İl Müftülüğü tarafından “İyilik yolunda kardeşlik köprüsü” adı altında bir iftar sofrası hazırlandı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, bu etkinlikte zekat ibadetinin önemine dair bilgi verdi. İftar sofrası, yüksek ihtisas merkezinde hayırseverlerin katkılarıyla kuruldu. Davetli katılımcılar arasında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve diğer iş insanları yer aldı. Program, Kuran’ı Kerim’in okunmasıyla başladı.

İYİLİK HAFTASI DUYURUSU

İftar yemeğinde selamlama konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl 13-20 Mart tarihleri arasını “İyilik Haftası” olarak kutlayacağını bildirdi. Müftü Pamuklu, “Bugün, Türkiye Diyanet Vakfı’nın çeşitli illerde gerçekleştirdiği bir programdayız. Ekonomimize katkı sağlayan işadamlarımızla birlikte iyilik yolunda kardeşlik köprüsü temasını ele alacak, zekat konusunun ve vakfın tanıtımını yapacağız. Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofrasında bir araya gelmekle birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan’ın sunumunu dinleyeceğiz. İftar soframıza katılan iş insanlarına teşekkür ediyorum. Genel müdürümüze de davetimize katıldığı için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ZEKATIN ÖNEMİ VURGULANDI

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, zekat ibadetinin önemine dikkat çekti. Turan, “Dinimizin beş şartından biri olan zekat, Müslüman toplumlar için sosyal hayatın vazgeçilmez bir bileşenidir. Yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın temel dinamiği olan infak kültürü ile ihtiyaç sahiplerine yurt içinde, İslam dünyasında ise mazlum coğrafyalara zekatlarınızı ulaştırıyoruz. Zekatını veren vatandaşların bilgileri Vakfımızın sorumluluğundadır. Vakfımıza verilen zekatlar dini kurallara uygun olarak en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca, bu bağışlar sayesinde öğrencilere burs imkanı sağlıyoruz. Zekat, yıl boyunca verilebilen bir ibadet olup, bu ibadetin önemini vurgulamak için projeler düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

– DENİZLİ