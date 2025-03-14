Denizli’de İzinli Kadın Ölü Bulundu

DENİZLİ’DE KADIN CANSIZ BULUNDU

Denizli’de, cezaevinden izin alarak Antalya’ya giden bir kadın, boş bir arazide ölü olarak bulundu. Olay, bugün saat 11.30 sularında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859. Sokakta yaşandı. Etraftaki vatandaşlar, boş arazide yatan bir kadını fark ederek durumu, o sırada bölgede devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

DURUMU HAYATINI KAYBETMİŞ

Polis ekibinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 31 yaşındaki Nermin Küçükzeybek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun ardından olay yeri inceleme ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği olay yerine sevk edildi. Olayı duyan Küçükzeybek’in eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kadının yakınlarını sakinleştirmekte zorlandı.

MADDE KULLANIMI TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Cezaevinden izinli çıkan kadının, bir süredir madde kullanımı nedeniyle tedavi gördüğü ve Denizli Cezaevinde tutuklu olduğu bilgisi edinildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nermin Küçükzeybek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

– DENİZLİ