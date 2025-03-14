Denizli’de Jandarma Kom’dan Rekor Uyuşturucu Operasyonu

DENİZLİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denizli’de Jandarma KOM ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve organizasyonları çökertmek için son 3 aydır yürüttüğü planlı çalışmada 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu operasyonda ele geçirilen 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu, tek seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

REKOR KIRAN OPERASYON DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları için başarılı operasyonlarda bir rekora imza attı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 11 torbacıya karşı gerçekleştirilen 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yakalama işlemleri başlatıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda, şüphelilerin tamamı adreslerinde gözaltına alındı. Narkotik madde arama köpekleriyle yapılan aramalarda, 95 adetten oluşan 517 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoidin yanı sıra, 15 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 2 adet makas, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 TL para, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Jandarma tarafından sorgulanan 11 şüpheliden 4’ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 1’i kadın 7 kişi, jandarmanın geniş güvenliği eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Denizli Jandarma KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucunun, tek seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.