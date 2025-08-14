Haberler

Denizli’de Kaçak Alkol Operasyonu Gerçekleşti

DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OPERASYONU

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ticaretine karşı gerçekleştirdiği operasyonda 3 bin 620 litre kaçak alkol yakaladı ve 2 kişiyi tutukladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığını riske atan ve haksız kazanç elde eden şahıslar ile organizasyonlara karşı olan operasyonlarını sürdürüyor.

KAÇAK ALKOL YAKALANDI

12 Ağustos 2025 tarihinde kaçak alkolleri kamyonetle yer değiştirirken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kamyonetlerinde yapılan incelemede, 3 bin 420 litre etil alkol ve 200 litre metil alkol bulundu. Bu operasyon, kaçak alkol ticaretine karşı alınan önlemleri ve sıkı denetimleri göstermesi açısından önem taşıyor.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Kaçak alkole yakalanan 2 şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonların devam edeceğini belirtiyor.

