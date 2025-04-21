Denizli’de Kadın Müşteri Yaralandı

DENİZLİ’DE PARK KAVGASI

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’nde bir mobilya mağazasının önünde meydana gelen park kavgasında, bir kadın müşteri silahla omzundan yaralandı. Olayın detayları şöyle gelişti: Batuhan K., otomobilini Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasının önüne park etti. Ardından Burak H. ortaya çıkarak, kamyonetiyle mal indirmek için aracı çekmesini istedi. Batuhan K.’nın bu isteği reddetmesi sonrasında ikili arasında bir sözlü tartışma başladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA GÖREVE KOŞTU

Tartışmanın tırmanması üzerine Batuhan K., yanındaki tabanca ile rastgele ateş açtı. Bu esnada, mağazada bulunan Serpil Kaşlı omzundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralı Serpil Kaşlı’yı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis, olay yerinden kaçan Batuhan K.’yi kullandığı silah ile birlikte hızlıca yakaladı. Yaralanan Serpil Kaşlı’nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.