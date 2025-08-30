Denizli’de Kaybolan Çocuğa Arama Başlatıldı

ENGELLİ ÇOCUKTAN HENÜZ HABER YOK

Denizli’de dün öğle saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki engelli çocuk H.B.’den bir gündür herhangi bir haber alınamıyor. Ekipler, kaybolan çocuğu bulmak için yoğun bir şekilde arama çalışmaları yürütüyor. Olayın meydana geldiği yer, Pamukkale ilçesine bağlı Gölemezli Mahallesi. Alınan bilgilere göre, H.B. saat 13.00’da ailesinin yanından ayrılarak Tepeköy mevkii istikametine doğru gitti.

AİLE DURUMU İHBAR ETTİ

Çocuklarından haber alamayan H.B.’nin ailesi, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Engelli olduğu öğrenilen çocuğun bulunması amacıyla kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT, sivil toplum kuruluşları (STK) ve jandarma ekipleri, kaybolan çocuğu bulmak için bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle H.B.’nin son görüldüğü alan olan Gölemezli’de geniş çaplı bir kurtarma çalışması gerçekleştirmekte.

H.B.’NİN AİLESİ TARIM İŞÇİSİ

Pamukkale’de yaşayan H.B.’nin tarım işçisi bir aileye mensup olduğu ve dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamadığı bilgisi verildi. Arama kurtarma ekipleri, çocuğun güvenli bir şekilde bulunmasını sağlamak için bütün gücünü seferber etmiş durumda.