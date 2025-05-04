Denizli’de Kayıp Dağcı İçin Arama

HABER ALINAMAYAN DAĞCIDAN 6 GÜNDÜR HİÇBİR İZ YOK

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 70 yaşındaki dağcı Mevlüt Kandemir, mantar toplamak için yaylaya gittikten sonra 29 Nisan Salı gününden itibaren kayboldu. AKUT ve gönüllü kuruluşlar, Kandemir’in bulunması için 6 gündür bölgede devam eden arama çalışmalarında hiçbir bulguya ulaşamadı.

MANTAR TOPLAMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

Zeytinköy Mahallesi’nde yaşayan Kandemir, sabah saatlerinde evinden ayrılarak Zeytinköy Yaylası Karataş mevkine doğru mantar toplamaya gitmişti. Doğa yürüyüşlerine olan ilgisiyle bilinen Kandemir, daha önce de bireysel ya da grup halinde bu bölgeye defalarca gitmişti. O günden sonra ailesi kendisinden haber alamadı ve bunun üzerine kayıp başvurusu yaptı.

Kayıp dağcının bulunması amacıyla kamu kurumları ve gönüllü ekiplerin katılımıyla arama çalışmaları hızla başlatıldı. Arama faaliyetleri, Kandemir’in olası güzergahları olan Bağbaşı ve Zeytinköy yaylaları istikametinde yoğunlaştırıldı. Ancak, 6 günlük çabalara rağmen Kandemir’e dair herhangi bir iz bulunamadı. İzmir ve Marmaris’ten gelen AKUT ekipleri, bölgede belirgin bir bulguya ulaşamadan, arama çalışmalarını sonlandırarak geri döndü. Denizli AKUT ekipleri ve yerel gönüllü kuruluşlar ise arama faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.