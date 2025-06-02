Denizli’de Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

DENİZLİ’DE KAYIP YAŞLI ADAM BULUNDU

Denizli’de 2 gündür kayıp olan yaşlı bir adam, 30 metrelik bir uçurumun dibinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, halat yardımıyla yukarı çıkarıldı. Yapılan tahminlere göre, Ümit Kumoğlu yürüyüş sırasında dengesini kaybedip uçuruma düştü. Olay, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi Bereket Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 30 Mayıs’ta 56 yaşındaki Ümit Kumoğlu, Muratdede Mahallesi’ndeki evinden çıkıp Başkarcı Mahallesi’ndeki bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Akşam saatlerinde ailesine evde olduğunu söyleyen Kumoğlu, bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, geç saatlere kadar eve gelmeyen Kumoğlu için durumdan endişelendi ve emniyete kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Bereketler Polis Merkezi ekipleri, Ümit Kumoğlu’nu bulmak amacıyla çalışmalar başlattı. Ekipler, Kumoğlu’nun bahçesi ile evi arasındaki yolları incelemeye alarak, görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından elde edilen bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürdü. Kumoğlu’nun yakınları ise bu çalışmalara destek vererek sabah saatlerinde Akçay Deresi çevresinde arama yapmaya başladı. Yapılan bu aramalarda, 30 metrelik uçurumun dibinde Kumoğlu’na ait cansız beden bulundu.

CENAZE İNCELEMESİ YAPILDI

Yakınları tarafından bulunan cansız bedenin ardından bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takım, halat yardımıyla Kumoğlu’nun cansız bedeninin bulunduğu alana inerek gerekli incelemeleri yaptı. İncelemelerin ardından, Ümit Kumoğlu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda yakınının feryatları ise duygusal anlar yaşattı. Acılı aile üyeleri, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Ümit Kumoğlu’nun yürüdüğü kaldırımda dengesini kaybederek düştüğü düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sonrası açıklığa kavuşacak.